Рынок нефти питается геополитическими рисками

В четверг котировки нефти возобновили подъем и прибавили почти 3,3% за день, добравшись до июньских максимумов над отметкой 64 доллара за баррель. Brent закрылась немногим ниже этого уровня, сохранив боевой настрой.

Главным катализатором покупок фьючерсов послужила геополитика. Опасаясь серьезных перебоев в поставках из-за потенциального военного столкновения США с Ираном, участники рынка стали делать ставки на сокращение мирового предложения, абстрагировавшись от беспокойства за мировых экономику. К слову, с этого фронта тоже поступают факторы поддержки – ЕЦБ, ФРС и Банк Японии намекают на смягчение политики с целью оказания поддержки мировой экономике, страдающей от торговых войн.

Кроме того, доллар прилично ослаб и остается в оборонительной позиции, переваривая голубиный посыл Федрезерва и слабые экономические данные, которые подпитывают страхи по поводу возможной рецессии в Штатах. На этом фоне участники рынка позволили себе хотя бы на время забыть о прогнозах роста предложения и сокращения спроса.

В случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Brent может продолжить подъем. Однако важно помнить, что если напряженность пойдет на спад, рынок может резко скорректироваться, не менее эмоционально, чем демонстрировал подъем. С технической точки зрения Brent необходимо в ближайшее время уверенно закрепиться над отметкой 64 доллара, чтобы подтвердить бычий прорыв. В противном случае ралли может смениться фиксацией прибыли уже в ближайшее время.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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