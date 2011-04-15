Лидерами роста станут акции сырьевого и финансового секторов

В пятницу преобладала отрицательная динамика. Большинство основных бумаг закрылось в красной зоне. Лидерами роста стали акции Полюса (+2,96%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали префы Башнефти (-9,02%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Рынок остановил подъем. Мы полагаем, что боковая динамика наименее вероятна на предстоящей неделе. Техническая картина указывает на продолжение ралли или разворот. Поводом, очевидно, станут внешние события – новости о ходе подготовки встречи G20 и конференции ОПЕК. Если появятся сигналы о том, что США и Китай подпишут торговое соглашение, то рынки возобновят ралли. Индекс Мосбиржи в этом случае к концу недели поднимется в диапазон 2800-2900 п. Срыв подписания соглашения, соответственно, станет поводом для фиксации длинных позиций спекулянтами. Рынок в этом случае может опуститься ниже 2700 п. по индексу Мосбиржи.

В фокусе цены на нефть и золото. Участники рынка, скорее всего, не рассматривают всерьез сценарий жесткого конфликта США и Ирана. Рост цен на нефть и золото обусловлен преимущественно ослаблением доллара против основных валют после заседания ФРС. Ситуация вокруг Ирана будет некоторое время оставаться напряженной, это будет поддерживать цены на нефть в диапазоне $60-70 за баррель. Лидерами роста, вероятнее всего, будут акции сырьевого и финансового секторов.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2700-2750 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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