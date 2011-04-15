Трамп подпитывает рост цен на нефть

В пятницу котировки нефти продолжили восхождение, хотя к концу дня частично отступили от новых июньских максимумов в районе психологической отметки 65 долларов за баррель. Brent закрылась в области 64,50, набрав за день 1,5%. За неделю фьючерсы подорожали на 5%, полностью отыграв потери предыдущей пятидневки.

Главным драйвером покупок в сырьевом сегменте послужила геополитика. Обострение отношений между США и Ираном и возросшая угроза военного столкновения усилила беспокойство по поводу перебоев в поставках. Одновременно смягчение риторики ключевых Центробанков мира вселило в инвесторов надежду на то, что монетарные власти смогут предотвратить более существенное замедление экономического роста и, как следствие, мировой спрос на нефть будет оставаться высоким.

В краткосрочной перспективе Brent может предпринять новые попытки подъема, особенно в свете дальнейшего роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном. На минувших выходных Трамп сообщил, что в понедельник, 24 июня, Америка введет серьезные дополнительные санкции против Ирана, который уже прокомментировал это решение, назвав санкции «рекламными».

В более широком контексте участники рынка будут ждать саммита Б-20 в Японии, где основное внимание будет направлено на возможный диалог между лидерами США и Китая. В преддверии этого события оптимизм игроков может возрасти, но котировки Brent вряд ли смогут показать устойчивое ралли в силу потенциальной осторожности игроков в преддверии ключевого события.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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