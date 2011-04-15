На рынке РФ не ожидается значимых прорывов

Российский рынок стойко перенес удар от возобновления санкционной

риторики со стороны Вашингтона. Инвесторов не испугало предложение американских законодателей о введении ограничений в отношении госдолга РФ. Отчасти паники удалось избежать благодаря уже выработанному иммунитету рынка к подобным словесным интервенциям, отчасти – на фоне ожиданий встречи Путина и Трампа, от которой ждут если не сближения позиций двух стран, то хотя бы отсутствия негатива.

Таким образом, в понедельник, несмотря на неоднозначный внешний фон, отечественные фондовые индексы держались неплохо. Правда, индекс МосБиржи чувствовал себя менее уверенно из-за продолжившегося укрепления рубля и финишировал лишь немногим выше уровня открытия, на отметке 2762,65. РТС за счет валютного фактора прибавил 0,88% - до 1387,06.

После кратковременного отката в пятницу, пара доллар/рубль возобновила медвежий ход, обновив минимумы в районе 62,50 руб. и закрывшись неподалеку от нижней границы внутридневного диапазона. Проигнорировав санкционную угрозу, российская валюта продолжила пользоваться слабостью доллара, который находится под внушительным давлением на форексе. Между тем, налоговые выплаты компенсировали нестабильную динамику на рынке нефти, где Brent отскочила от уровня 65 долларов за баррель и впоследствии обосновалась в районе отметки 64 доллара, прервав 4-дневную

серию роста.

Настроения на зарубежных площадках в целом неплохие, но в атмосфере витает некоторая неопределенность в контексте предстоящего саммита Б-20, который стартует в конце текущей недели. В связи с этим активных и устойчивых покупок в сегменте рисковых активов в ближайшие дни ожидать, пожалуй, не стоит. Соответственно, и важные бычьи прорывы на российском рынке вряд ли состоятся. При этом рубль, скорее всего, удержит высокие

позиции, если давление на «американца» в ближайшее время не ослабнет.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.