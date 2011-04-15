В ближайшие пару месяцев баланс рисков может сместиться в сторону ослабления рубля

Фаза укрепления российской валюты пока продолжается. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль обновила минимумы с августа прошлого года, достигая отметки в 62,60 руб/долл., и полностью компенсировав локальный пятничный рост после возвращения актуальности санкционной истории.

На наш взгляд, на текущих уровнях курс рубля уже не выглядит недооцененным. Влияние внутренних факторов на текущий момент мы оцениваем скорее как нейтральное, но ожидаем, что в ближайшие пару месяцев баланс рисков сместится в пользу ослабления рубля. Из внутренних факторов отметим, что счет текущих операций в конце второго квартала традиционно демонстрирует сезонное ослабление, и особенно выраженный эффект это может иметь в июле-августе. На данный момент поддержку рублю может оказывать вероятное увеличение продаж валютной выручки рядом экспортеров в преддверии дивидендных выплат, однако мы считаем, что уже с июля этот поток может начать компенсироваться частичным переводом рублевых дивидендов в валютные активы нерезидентами, а ближе к концу дивидендного сезона фактор дивидендов может играть против рубля. На наш взгляд, единственный фактор, который способен способствовать дальнейшему укреплению российской валюты – общий интерес инвесторов к валютам emerging markets - но в краткосрочной перспективе именно этот фактор и играет определяющую роль.

Также отметим, что на сегодняшний день приходится пик налоговых выплат в РФ в этом месяце – российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а в ближайшую пятницу налоговый период завершится уплатой налога на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,34 трлн руб.

Фактор общего риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, сейчас является ключевым для рубля. На наш взгляд, потенциал дальнейшего укрепления российской валюты выглядит ограниченным.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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