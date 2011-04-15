Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25.06.2019

Рубль усиливает позиции — доллар сдает

Торговая динамика была разнонаправленной. Активность участников рынка была низкой. Лидерами роста стали акции третьего эшелона: Мультисистема (+39,85%) и Аптеки 36,6 (+12,99%). В аутсайдерах из-за закрытия дивидендного реестра оказались акции МРСК ЦП (-11,80%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50–63,00.
Инвесторы испугались доллара. Цена на золото превысила $1400 за унцию на фоне опасений ослабления доллара. Инвесторы заговорили о возможности мягкой рецессии в США. Впрочем, паники эти ожидания не вызывают. В долгосрочном периоде, на наш взгляд, ослабление доллара и инфляция в США выше 3%, вероятны, поскольку при низких темпах роста экономики для выплаты долга придется принимать меры по девальвации нацвалюты. Но в краткосрочном плане рисков резкого ослабления доллара нет. Рубль с начала года прибавил около 10% при доходности ОФЗ в диапазоне 7,5–8% в первом полугодии. Россия стала привлекательной для керри-трейдеров. Однако, на мой взгляд, идея укрепления рубля уже в целом отыграна. При пробое вниз отметки 62 иностранные игроки охотнее будут закрывать прибыльные позиции, чем открывать новые, поэтому существенного укрепления рубля в ближайший месяц не ожидаю.
Распадская (+1,94%) обнародовала параметры buy back. Компания выкупит у миноритариев 20,4 млн акций, или 61% объема заявок. Около трети свободного объема было подано на выкуп, что свидетельствует об осторожности инвесторов. Однако, на мой взгляд, бизнесу Распадской не угрожает падение спроса, поскольку в металлургическом секторе ситуация с производством стабильна. Акции в среднесрочной перспективе будут двигаться наравне с рынком.
Ожидаю снижение в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2730–2750 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,00–63,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100