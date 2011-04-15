Рубль усиливает позиции — доллар сдает

Торговая динамика была разнонаправленной. Активность участников рынка была низкой. Лидерами роста стали акции третьего эшелона: Мультисистема (+39,85%) и Аптеки 36,6 (+12,99%). В аутсайдерах из-за закрытия дивидендного реестра оказались акции МРСК ЦП (-11,80%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50–63,00.

Инвесторы испугались доллара. Цена на золото превысила $1400 за унцию на фоне опасений ослабления доллара. Инвесторы заговорили о возможности мягкой рецессии в США. Впрочем, паники эти ожидания не вызывают. В долгосрочном периоде, на наш взгляд, ослабление доллара и инфляция в США выше 3%, вероятны, поскольку при низких темпах роста экономики для выплаты долга придется принимать меры по девальвации нацвалюты. Но в краткосрочном плане рисков резкого ослабления доллара нет. Рубль с начала года прибавил около 10% при доходности ОФЗ в диапазоне 7,5–8% в первом полугодии. Россия стала привлекательной для керри-трейдеров. Однако, на мой взгляд, идея укрепления рубля уже в целом отыграна. При пробое вниз отметки 62 иностранные игроки охотнее будут закрывать прибыльные позиции, чем открывать новые, поэтому существенного укрепления рубля в ближайший месяц не ожидаю.

Распадская (+1,94%) обнародовала параметры buy back. Компания выкупит у миноритариев 20,4 млн акций, или 61% объема заявок. Около трети свободного объема было подано на выкуп, что свидетельствует об осторожности инвесторов. Однако, на мой взгляд, бизнесу Распадской не угрожает падение спроса, поскольку в металлургическом секторе ситуация с производством стабильна. Акции в среднесрочной перспективе будут двигаться наравне с рынком.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2730–2750 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,00–63,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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