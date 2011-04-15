Российскому рынку все сложнее удерживать позиции

На старте сессии вторника российские фондовые индексы предприняли

попытки роста, которые не получили развития и сменились коррекцией. На неоднозначном внешнем фоне инвесторы принялись снимать локальную перекупленность, хотя к закрытию сессии рынок сократил внутридневные потери. В итоге индекс МосБиржи финишировал на отметке 2753,96, с понижением на 0,31%, а РТС просел на 0,45% - до 1380,87.

На зарубежных площадках нарастает нервозность по мере приближения

саммита Б-20, который пройдет 28-29 июня в Японии. Слишком много

факторов неопределенности связано с этим важным событием, где в центре внимания будет возможное возобновление диалога между лидерами США и Китая. Но опасаясь негативного сценария, инвесторы сокращают риски, что закономерно ограничивает проявление боевого настроя на мировых фондовых рынках, включая российский.

Российская валюта отправила доллар к новым минимумам начала августа в районе 62,46 руб., но, испугавшись близости к отметке 62 руб., игроки кинулись выкупать просадку, вернув котировки в район 62,90 руб. к концу сессии, по итогам которой пара подросла на 0,37%. По большей части, отскок был вызван повсеместным восстановлением «американца», который проигнорировал слабую статистику, но обратил внимание на довольно сдержанные комментарии Булларда, отъявленного голубя в стане FOMC. По

его словам, снижение ставки на 50 б.п. является необоснованным, и

регулятор может пойти на более скромное смягчение в качестве»

подстраховки. Учитывая охлаждение интереса к риску, перекупленность рубля и нестабильность на нефтяном рынке, доллар/рубль может попытаться развить восходящую коррекцию в краткосрочной перспективе с первичной целью на уровне 63 руб.

Аналогичным образом обстоит ситуация с фондовыми индексами РФ, которым становится все сложнее удерживать высокие позиции из-за локальной переоцененности и периодических приступов фиксации прибыли в сегменте рисковых активов перед саммитом Б-20. Таким образом, в ближайшее время попытки возобновления роста с большой долей вероятности будут сменяться ликвидацией длинных позиций.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







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