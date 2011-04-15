Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг (как и на мировых рынках акций в целом) спрос был ограниченным – после волны оживления, вызванного планами ФРС США по смягчению денежной политики, инвесторы стали все больше задаваться вопросом о том, насколько снижение процентных ставок может компенсировать негативный эффект от «торговых войн» в отношении динамики макроэкономических показателей и прибыли компаний. В результате под давлением оказались котировки бумаг на развивающихся рынках, включая российский. Так, акции Роснефти (ROSN), Сбербанка (SBER) и Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.0%, Башнефти (BANE) – на 0.9%, Татнефти (TATN), Магнита (MGNT) и Газпром нефти (SIBN) – на 0.8%.

Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции ДВМП (FESH) и Россетей (RSTI) подешевели на 5.2%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 4.5%. Тем временем Аптечная сеть 36.6 (APTK) выросла на 19.0%, Северо-Западное морское пароходство (SZPR) – на 18.7%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 12.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.7% - 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение коррекции-консолидации в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Активность инвесторов на развивающихся рынках, вероятно, останется пониженной, пока не появятся указания на возможность разрешения торгового конфликта между США и КНР (что может произойти по итогам встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина на саммите G-20 в конце недели) и не сократится геополитическая неопределенность в отношении Ирана. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль – усиление неопределенности на рынках в целом способствует некоторому восстановлению спроса на доллар США в качестве «защитной» валюты.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»



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