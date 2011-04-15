Нефть поддержит рублевые активы

Российский рынок акций потерял вчера около трети процента – поводов для покупок нет ни у нас, ни за океаном. Лидировали в снижении бумаги энергетиков, что вполне объяснимо после предыдущего сильного роста и учитывая их невысокую ликвидность.

В лидерах роста были акции черных металлургов, но мы не рекомендуем их сейчас покупать, поскольку сильное укрепление рубля в последнее время негативно отразится на их финансовых показателях.

Сегодня с утра американские индексы торгуются в слабо отрицательной зоне, преимущественно падает Азия. Однако сильно выросла нефть, поскольку вчера поздно вечером американский институт нефти опубликовал данные о снижении запасов нефти в Штатах аж на 7,55 млн баррелей, в то время как рынок ждет уменьшения на 0,8 млн.

Впрочем, эти данные должно подтвердить еще Минэнерго США. Если не произойдет неприятных сюрпризов на встрече Трампа с Си Цзиньпином в эти выходные и на саммите ОПЕК+ в самом начале июля, то нефть хоть ненадолго, но уйдет в район 70 долларов за баррель.

Взлет нефти сегодня на открытии рынка и в первой половине дня поддержит как российские акции, так и рубль. Наиболее перспективной и наименее рискованной мы видим сейчас покупку привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Возможно, что на подорожавшей нефть продолжит сегодня рост «Лукойл», а также возобновит движение в сторону 250 руб Сбербанк.

Рубль сегодня с утра попробует укрепиться на несколько десятых процента. Но поводов для сильного роста пока нет – доллар стабилен на мировом валютном рынке.

В целом в ближайшие дни мы не ждем сильных движений ни на рынке акций, ни в рубле. Инвесторы заняли выжидательную позицию накануне судьбоносной встречи глав США и Китая.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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