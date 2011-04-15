Новости из США подогревают рост нефтяных цен

В течение торгов вторника нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки 65 долларов за баррель. Таким образом, цены постепенно восстановились от дневных минимумов, отмеченных в Азии в районе 63,50 долларов, прибавив за день 1,5%.

Катализатором роста послужил отчет API, который указал на неожиданно масштабное сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы упали на 7,55 млн баррелей, втрое сильнее прогнозов. Более того, запасы бензина снизились на 3,17 млн баррелей, а запасы в Кушинге сократились на 1,26 млн баррелей.

С одной стороны, позитивный релиз дает надежду на благоприятные официальные данные от Минэнерго, которые выйдут сегодня. С другой – после сильных результатов цифры министерства могут разочаровать и повлечь откат котировок, которые сейчас проявляют повышенную чувствительность к любым сигналам.

Участники рынка также не забывают следить за новостями с геополитического фронта. Напряженность здесь остается высокой. Так, Тегеран пообещал решительно ответить на любое новое нарушение Америкой воздушного пространства Ирана. А Трамп в свою очередь дал понять, что продемонстрирует оппоненту свою превосходящую мощь, если тот продолжит атаковать «что-нибудь» американское. В свете продолжающихся словесных перепалок и угроз цены на нефть как минимум будут удерживаться на плаву в обозримом будущем.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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