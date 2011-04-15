Нефть удерживает российский рынок в зоне перекупленности

В среду российский рынок торговался неоднозначно, но в итоге нефтяные котировки вытянули индексы в плюс. После приступов волатильности, обусловленных неопределенностью на зарубежных фондовых площадках, отечественные активы смогли обосноваться на положительной территории, причем индекс МосБиржи набрал 0,77%, финишировав на отметке 2775,14. РТС показал более скромный подъем из-за ослабления рубля. Долларовый индекс прибавил 0,42%, закрывшись на уровне 1386,63.

Рубль тем временем умеренно отступил, продолжая игнорировать сигналы с рынка нефти. Доллар/рубль приподнялась на 0,22%, обосновавшись в районе отметки 63 руб., вокруг которой развивается борьбы быков и медведей. На форексе давление на доллар ослабло, что тут же отразилось на самочувствии нашей валюты, хотя коррекция пока протекает в умеренном режиме. Но учитывая перекупленность рубля и риски со стороны саммита G20, в краткосрочной перспективе от «россиянина» вряд ли стоит ждать

новых подвигов, тем более что динамика интереса к риску выглядит все более неоднозначно ввиду стремления инвесторов сократить риски перед важным событием.

Brent прорвалась к отметке 66 долларов за баррель впервые с конца мая. Однако котировки не смогли закрепить успех, и эмоциональный порыв покупателей сменился фиксацией прибыли. Волна покупок была

спровоцирована сверхпозитивными данными из США. Минэнерго рапортовало о сокращении запасов сырой нефти на 12.8 млн баррелей – максимальное за три года падение. Добыча тоже снизилась, что не могло не порадовать быков. Однако последующий откат цен говорит о том, что игроки по-прежнему не готовы к устойчивым покупкам, что отчасти объясняется осторожностью перед саммитом G20, исход которого повлияет на все активы, включая сырьевые.

Учитывая просадку индексов Уолл-стрит и откат нефтяных цен от

максимумов, в ближайшей перспективе российским индексам будет непросто развивать импульс роста. Однако дальнейшие позитивные комментарии на тему предстоящих переговоров США и Китая способны ослабить опасения игроков перед саммитом, что как минимум должно ограничить потенциал нисходящей коррекции отечественного рынка, который пока еще не снял накопившуюся перекупленность.





Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"



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