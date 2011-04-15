Глобальные рынки пребывают в режиме ожидания саммита G-20

В первой половине вчерашнего дня некоторое оживление на рынок принесли комментарии главы Минфина США С.Мнучина о готовности торговой сделки между США и Китаем на 90% (напомним, что такую же количественную оценку готовности глава американского Минфина давал и в мае). Комментарии С.Мнучина на некоторое время поспособствовали умеренному росту фондовых индексов, однако к закрытию дня локальный позитив был нивелирован.

В интервью Fox Business Президент США Д.Трамп напомнил о «плане Б», согласно которому, если не удастся заключить торговую сделку, несправедливость текущих торговых отношений с Китаем будет исправляться «миллиардными пошлинами», а министр торговли США У.Росс подтвердил, что «Президент не блефует», говоря о возможности введения пошлин на весь импорт из Китая. Повторим нашу идею, что для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

Конец текущей торговой недели будет представлять интерес публикацией значимой макроэкономической статистики. Сегодня будет опубликована третья оценка американского ВВП за 1 кв., а в пятницу будут представлены данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. При этом, ключевым событием недели, безусловно, считаем саммит в Осаке, и в ожидании этого события ожидаем консолидации рынков акций вблизи текущих уровней.

Российский рынок акций вчера продемонстрировал локальный рост в рамках 0,3% по индексу Мосбиржи. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается – сегодня состоится отсечка в акциях ОГК-2 завтра – в акциях Газпром нефти (влияния на индекс данные события не окажут). С учетом преимущественно нейтрального риск-аппетита на глобальных рынках сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.