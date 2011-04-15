Нефть сфокусировалась на бычьих факторах

Котировки нефти продолжили рост в среду, хотя к концу дня благоприятная картина несколько смазалась из-за фиксации прибыли. Игроки испугались психологической отметки 66 долларов за баррель, отправив Brent под 65,50 долларов на закрытии.

В целом траектория роста сохраняется, по большому счету, благодаря прежним факторам. На первом месте стоит геополитика, где в эпицентре внимания – конфликт между США и Ираном. Напряженность только усилилась после угроз Трампа уничтожить Иран, если тот «нападет на что-нибудь американское». Также из поля зрения инвесторов не выходит предстоящая встреча лидеров США и Китая. Обе стороны дали позитивные комментарии перед саммитом, выразив надежду на прогресс в торговых переговорах.

Приятно удивил и официальный отчет Минэнерго, который отразил максимальное за три года сокращение запасов сырой нефти – почти на 13 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 2,4 млн. Сократилась также добыча сырой нефти, что вызвало бурную позитивную реакцию рынка с последующим частичным откатом.

В ближайшей перспективе Brent может продолжить подъем, отыгрывая вышеперечисленные факторы. Но велика вероятность, что перед началом саммита игроки могут решиться на более агрессивную фиксацию прибыли с целью сокращения рисков. В центре внимания сейчас находится отметка 66 долларов, ее уверенный пробой улучшит краткосрочный технический прогноз.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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