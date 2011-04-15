В пятницу индекс РТС оставался в рамках консолидации немногим ниже уровня 1200 пунктов, изменение цен высоколиквидных бумаг было разнонаправленным. Сбербанк (SBER) потерял 0.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 0.5%, НЛМК (NLMK) и Новатэк (NVTK) – по 0.4%. Тем временем Магнит (MGNT) вырос на 3.3%, акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 1.0%, МосБиржи (MOEX) и ВТБ (VTBR) – на 0.4%. Глобальный рынок по-прежнему пребывает в ожидании торговой сделки между США и КНР, в то время как приток капитала в российские бумаги сдерживается рисками, связанными с возможностью усиления санкций со стороны США. Данные по деловому климату в США, опубликованные во второй половине дня, оказались немного слабее прогнозов, что косвенно негативно повлияло на активность на рынках акций в целом.

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное движение цен. Обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подорожали на 25.4%, Павловского автобуса (PAZA) – на 11.2%, в то время как шахта Распадская (RASP) подешевела на 4.4%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно возвращение индекса РТС к уровню 1200 пунктов на фоне усиления оптимизма в отношении торговой сделки между США и КНР – как сообщается, стороны близки к соглашению, одним из пунктов которого может стать отмена введенных ранее пошлин США на китайский импорт объемом $200 млрд. (точная дата встречи лидеров стран пока не согласована, но некоторые источники называют 27 марта в качестве вероятного варианта). Снижение цен на золото и повышение доходности по казначейским облигациям США указывают на сокращение спроса на «защитные» активы, что подразумевает возможность некоторого оживления на развивающихся рынках (однако повышение доходности на долговом рынке впоследствии может иметь негативное влияние на сравнительную привлекательность акций как класса активов). В течение дня внимание трейдеров может переключиться на поток внутренних новостей – сегодня ожидается финансовая отчетность по международным стандартам Лукойла (LKOH), Аэрофлота (AFLT), Интер РАО (IRAO). На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления «спроса на риск», но консолидационный диапазон 65.5 – 66.0 пока остается в силе.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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