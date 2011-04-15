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04.03.2019

Индекс Мосбиржи вновь попытается уйти в район 2500

Внешний фон сегодня с утра зовет к осторожным спекулятивным покупкам. После позитивного закрытия американских индексов, фьючерсы на них растут на 0,4%, в плюсе азиатские площадки, более полупроцента прибавляет нефть.
The Wall Street Journal отметил очередные успехи в процессе переговоров между США и Китаем по поводу урегулирования торговых споров. Так, Китай готов наращивать закупки сельскохозяйственной и химической продукции из США, а также продукции американского автопрома. Штаты же намерены отменить как минимум значимую часть введенных ранее пошлин.
Появился и конкретный срок, когда стороны могут подписать финальное соглашение – 27 марта.
Однако, как и раньше, сила восходящего движения на отечественном рынке акций будет в основном зависеть от притока новых денег нерезидентов. В последние пару недель этот процесс замедлился, но судя по характеру и объему торгов, и особого оттока нет.
Сегодня для спекулятивных покупок с утра будет интересен Сбербанк, который так и не смог уйти ниже поддержки 204 руб. Смотрим и за «норильским Никелем», который вновь может броситься отыгрывать рост цен на палладий. Среднесрочно можно удерживать лонги по «Северстали» и НЛМК, хотя бы с точки зрения дивидендов.
На закрытии в пятницу рубль в паре с долларом вплотную подошел к отметке 66. Пока мы не видим оснований для дальнейшего обесценивания российской валюты. Более того, сегодня с утра на рынке Форекс рубль показал тенденцию к укреплению и спустился к 65,7 руб за доллар.
Пока не спешит отыгрывать американо-китайский позитив нефть, оставаясь вблизи 66 долларов за баррель. Возможно, на рынке еще остался страх того, что Трамп вновь может принять меры для недопущения роста котировок. С другой стороны, традиционная пятничная статистика от американской Baker Hughes показала сильное, на 10 штук, снижение числа нефтяных буровых установок в США. Таким образом, этот показатель ушел на уровень мая прошлого года. Очень часто данные Baker Hughes отыгрываются в понедельник, поэтому у нефти еще есть время одуматься и пойти вверх.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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