Рынок акций РФ закончил торги в пятницу с понижением на волне

санкционного давления на Россию со стороны США и ожидания результата переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином. Дополнительное давление оказало снижение цен на сырую нефть. На фоне неопределенности результата переговоров инвесторы заняли выжидательную позицию.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-1,64%), металлургического (-0,73%) и нефтегазового (-0,46%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,29% и закрылся на отметке 2478.01 пункта. Индекс РТС потерял 0,08% и остановился на уровне 1187.35 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ растеряли весь свой рост после публикации слабых данных по американской экономике, в первую очередь производственных показателей, что вынуждает инвесторов сомневаться в том, что спрос на нефть будет оставаться сильным. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,58%, до 65,26 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,40%, до 56,42 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил небольшую поддержку на фоне отсутствия новостей по новым американским санкциям. Похоже, инвесторы взяли небольшую паузу и на этой волне не продолжили распродавать рублевые активы. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,20%, до 65,78 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,11%, до 74,91 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что на этой неделе плавное ослабление курса рубля

продолжится.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»







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