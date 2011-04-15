Рынок РФ в ожидании санкций

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на «красной территории» на волне ожидания новых санкций со стороны США в отношении России. Кроме этого, на результаты закрытия торгов повлияло возможное прекращение участия РФ в мерах, направленных на снижение объемов добычи сырой нефти, что ранее поддерживало интерес инвесторов к российским бумагам нефтедобывающего и энергетического секторов.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,82%) и потребительского (-0,07%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,17% и закрылся на отметке 2473.79 пункта. Индекс РТС потерял 0,13% и остановился на уровне 1185.83 пункта на волне укрепления курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне сообщения в СМИ о том, что Китай и США близки к подписанию торгового соглашения перед встречей лидеров стран 27 марта. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,63%, до 66,13 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,79%, до 56,80 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос на фоне повышения цен на сырую нефть и общего позитива на рынках из-за перспектив подписания соглашения между Вашингтоном и Пекином. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,32%, до 65,72 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,70%, до 74,63 рубля за один евро, следуя за тенденцией на рынке форекс, где основная валютная пара EURUSD заметно снизилась.

Рубль и российский финансовый рынок в целом останутся под влиянием ожидания новых американских санкций, что будет оказывать давление на спрос на ценные бумаги.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.