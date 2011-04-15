Рубль: стабильность остается в силе, но медвежьи риски усилились

Российская валюта продолжает стабильно торговаться в привычном диапазоне, не демонстрируя заметных поползновений в том или ином направлении. Доллар выглядит сильным на рынке форекс, однако это не мешает рублю удерживать позиции, несмотря на традиционное ослабление поддержки в начале месяца после окончания налогового периода. По итогам сессии понедельника пара доллар/рубль подешевела на 0,2% после неудачных попыток пробить область 65,80 руб., преграждающую путь к отметке 66 руб.

Внешний фон вчера выглядел неплохо, нефть подросла – в основном благодаря позитивному отношению инвесторов к риску. Это помогло компенсировать эффект от укрепления доллара на форексе. Во вторник ситуация выглядит менее благоприятно. Азиатские фондовые площадки просели после того, как власти Китая понизили свои ожидания относительно роста экономики из-за растущего долга и торговой войны с США. Таким образом, учитывая ухудшение настроений инвесторов, дальнейшее укрепление доллара и откат котировок нефти на отрицательную территорию, можно предположить, что сегодня в течение сессии будет преобладать тенденция ослабления рубля в направлении уровня 66 руб.

В более широкой перспективе также есть угроза снижения курса российской валюты. Катализатором может послужить возвращение санкционной риторики, падение цен на нефть и крепкий доллар. Что касается прогресса в торговых отношениях США и Китая, основной позитив уже заложен в цены, так что прежней поддержки рисковые активы, включая рубль, уже не получат, хотя этот фактор будет сдерживать давление продавцов.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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