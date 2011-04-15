Рынок акций начинает сползать под собственной тяжестью

Российский рынок акций вчера с утра ушел в небольшой минус, и начавшиеся ближе к закрытию сессии попытки вернуть Индекс Мосбиржи хотя бы в ноль, особыми успехами не увенчались: по итогам дня рынок потерял около 0,17%.

Основную лепту в снижение капитализации отечественного фондового рынка внесло 2-процентное падение «Норникеля» после того, как Citi снизил рекомендацию по АДР «Норникеля» до «продавать» из-за опасений перегрева цен на палладий.

Не удержались и открывшиеся в плюсе американские фондовые площадки: снижение составило 0,5-0,9%. С учетом того, что сегодня с утра американские фьючерсы теряют около 0,1% и на 0,4% падает нефть, ждем открытия рынка акций с минусом в размере 0,3-0,4%.

Пока поводов для усиления распродаж нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они наверняка будут учитываться трейдерами при принятии решений.

Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не изменится – он продолжит оставаться в боковике с границами 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Однако затянувшийся флэт может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста многие игроки будут закрывать лонги, опасаясь потерять заработанное.

Конкретные рекомендаций на сегодня давать очень сложно. По-прежнему нужно смотреть на Сбербанк, который уже не один день подряд консолидируется вблизи поддержки 204 руб. Последующее движение в Сбере может быть сильным. Спекулятивно на отскок можно попробовать купить золото.

Пара евро-доллар пробила поддержку 1,34 и направилась в сторону 1,3, однако рубль вчера игнорировал рост американской валюты на мировом рынке. Но и в картине по рублю пока нет ничего нового: в силе боковик с границами 65,5-66 руб за доллар.









Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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