Снижение ставки может быть отложено

Преобладала негативная динамика. Индекс Мосбиржи достиг 50-дневной скользящей средней. Продолжили рост акции НЛМК (+2,55%). Лидерами снижения стали акции Распадской (-3,12%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Минфин увеличит покупки валюты. Объем покупок в марте достигнет 310 млрд руб. Объемы торгов в паре USD/RUB увеличатся, но, по нашему мнению, это не приведет к скачку этой пары. Год назад средний дневной оборот в ней вдвое превышал нынешний. Кроме того, ЦБ способен оперативно реагировать на ситуацию на рынке, и при необходимости, остановит покупки на рынке, как это происходило осенью.

В фокусе аукцион ОФЗ. Мы не ожидаем ажиотажного спроса на бумаги, несмотря на то, что предыдущее размещение было очень успешным. В преддверии заседания ЦБ, когда инвесторы получили неопределенные сигналы, повышенный спрос маловероятен. Также стоит отметить скандал в банковской системе Европы, который связан с российскими финансовыми структурами, и нельзя исключать, что одним из последствий будут если не новые санкции, то ужесточение риторики в отношении российских банков.

Банк России не ожидает скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики. По мнению ведомства, окно для снижения ключевой ставки может открыться не ранее, чем через полтора года. Через 2 недели на заседании СД предстоит решить вопрос о «достаточности повышения ставки», что оставляет широкий простор для толкования. На мой взгляд, новость для рынка негативная. Это сигнал, что ЦБ готов ужесточать монетарную политику и допустить рост инфляции, возможно, на 1,5-2 п.п. выше таргета. А это, в свою очередь, уменьшит эффект от индексации социальных выплат, и снизит потребительскую активность на розничном и кредитном рынках. Если ЦБ повысит ставку (маловероятно) или ужесточит риторику на ближайшем заседании, то, на наш взгляд, это может привести к росту пары USD/RUB в диапазон 67-68.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2460-2500 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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