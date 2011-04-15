Во вторник рынок остался в фазе консолидации, поводов к сильным движениям по индексу РТС пока не нашлось. Внимание трейдеров было сосредоточено преимущественно на корпоративных новостях. Так, продолжился рост по бумагам НЛМК (NLMK, +2.5%), обновившего пятилетнюю стратегию и дивидендную политику. На 1.4% подорожал Лукойл (LKOH), сообщивший о планах запуска новой программы выкупа собственных акций после завершения текущей. Тем временем в заметном минусе закрылся Аэрофлот (AFLT, -2.1%) после публикации крайне слабых финансовых показателей по МСФО за четвертый квартал прошедшего года. Транснефть (TRNFP) подешевела на 2.0%, ВТБ (VTBR) – на 1.9%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное движение цен. Обыкновенные акции Росинтер Ресторантс (ROST) подорожали на 12.1%, банка Уралсиб (USBN) – на 11.4%. Тем временем Костромская сбытовая компани (KTSB) подешевела на 12.3%, Ставропольэнергосбыт (STSB) – на 6.7%.

Фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в среднем в некотором плюсе, по большинству азиатских индексов также наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе активность покупателей на рынке акций может оставаться ограниченной. Сообщение API о росте запасов сырой нефти в США на 7.3 млн. баррелей за неделю оказало некоторое давление на котировки нефтяных фьючерсов, в то время как детали ожидаемого торгового соглашения между США и КНР (которое могло бы оказать поддержку фондовому рынку) пока отсутствуют. Во второй половине дня (18:30 мск) ожидается отчет минэнергетики США по запасам нефти. Из корпоративных событий в сегодняшнем календаре – публикация финансовых результатов за 2018 год по МСФО Московской биржей (MOEX), а также заседание Наблюдательного совета биржи, который даст рекомендацию по дивидендам. Кроме того, на сегодня запланировано заседание совета директоров Лукойла (LKOH), одним из пунктов повестки которого является внесение изменений в дивидендную политику. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием пока остается консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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