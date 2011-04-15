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06.03.2019

Рубль консолидируется в узком диапазоне

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на негативной территории на волне усиливающихся опасений, что торможение роста мировой экономики в первую очередь негативно скажется на привлекательности активов развивающихся рынков. Дополнительное давление оказывает ожидание новых санкций из США.
В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний транспортного (-1,59%), энергетического (-1,10%) и финансового (-0,83%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,31% и закрылся на отметке 2466.23 пункта. Индекс РТС упал на 0,48% и остановился на уровне 1180.15 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару США.
Цены на сырую нефть к концу торгов в России снизились на волне
пессимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырьевые активы. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 0,35%, до 65,44 доллара за баррель. Нефть марки WTI снизилась на 0,25%, до 56,45 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно, следуя за общей динамикой, где доллар получил заметную поддержку против единой валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии увеличилась на 0,09%, до 65,79 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” упала на 0,22%, до 74,38 рубля за один евро.
Ожидаем продолжения консолидации курса против евро и доллара на фоне неопределенности на рынках.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела “Гранд Капитал”

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