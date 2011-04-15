Вчера на глобальных рынках преобладали смешанные настроения

В ходе вчерашнего дня на глобальных рынках преобладали смешанные настроения. Американские фондовые индексы, а также индексы MSCI World и MSCI EM не демонстрировали большой активности, завершив торговую сессию вблизи нулевой отметки. Поводов для роста торговой активности пока не хватает – пожалуй, ключевое событие марта (встреча между лидерами США и Китая по вопросу заключения торгового соглашения) состоится только в конце месяца, а до этого момента мы вполне можем продолжать наблюдать преимущественно нейтральный характер торгов.

Из всего блока опубликованной вчера макроэкономической статистики в первую очередь стоит отметить индексы деловой активности PMI в сфере услуг ЕС и США. Показатель по ЕС подрос в феврале с 52,3 до 52,8 пунктов, индекс PMI по США немного недотянул до прогнозов, составив 56 пунктов (при прогнозе в 56,2 пункта). Некоторое улучшение деловой активности в Европе по сравнению с январскими показателями может способствовать проявлению нейтрального тона риторики ЕЦБ на завтрашнем заседании (ранее, ряд СМИ отмечал дискуссию внутри регулятора относительно возможного изменения формулировки относительно сроков сохранения ставки неизменной (перенос конечной точки с «конца лета» до «конца года»), а также новый раунд LTRO).

Что касается позиции американского регулятора, то вчера выступал глава ФРБ Бостона Э.Розенгрен, высказавший позицию, что «более явное замедление экономики в остальном мире может оказать большее давление на рост в США, чем прогнозируется на данный момент», а «для регулятора сейчас подходящее время, чтобы проявлять терпение и не торопясь оценивать риски». Ближайшее заседание ФРС состоится через две недели, участники рынка явно не ожидают изменения ставок на заседании, однако будут внимательно следить за изменением обновленных прогнозов FOMC, особенно, «точечной диаграммы».

Российский фондовый рынок вчера продолжил плавное снижение - индекс Мосбиржи потерял около 0,3%, перебравшись в нижнюю половину диапазона 2450-2500 пунктов, в котором проводит три последние недели. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в нижней половине диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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