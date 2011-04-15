Индекс Мосбиржи может начать тестировать поддержку

Вчера по итогам дня российский рынок акций потерял чуть менее трети процента на в общем-то нейтральном внешнем фоне. Особых причин для распродаж пока нет, но впереди не видно и позитива, который говорил бы о необходимости удерживания бумаг в портфелях.

Впрочем, отдельные идеи на рынке есть. Так, «Лукойл» обещает начать новую программу выкупа акций после завершения нынешней, и на этой информации бумаги компании обновили исторический максимум. В лидерах роста был и НЛМК, акции которого подстегивает ожидание высоких дивидендов. Продолжился и локальный рост «Яндекса».

Сегодня с утра картина не очень радужная. Основные американские индексы закрылись в легком минусе, а фьючерсы на них теряют с утра около 0,2%. Чуть менее чем на процент падает нефть.

Несмотря на вечерний рост фьючерсов на российские «голубые фишки», основной рынок может открыться сегодня в минусе. Если внешний фон продолжит ухудшаться, Индекс Мосбиржи вполне может подойти к нижней границе канала 2450-2500 пунктов. И тогда обстановка станет напряженной: пробой этой поддержки вызовет срабатывание стопов у многих среднесрочных инвесторов, что грозит довольно быстрым падением Индекса в район 2400 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок сменит тренд на нисходящий, как это часто бывает весной.

Сбербанк закрылся вчера на рубль ниже поддержки 204 руб. Пока это нельзя назвать пробоем, но если внешние площадки продолжат «краснеть», то целью падения акций Сбера станет район 192 руб.

Вместе с тем мы не ждем значимых движений в паре доллар-рубль, которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне 65,5-66. В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара евро-доллар пытается закрепиться ниже важной отметки 1,3. Если ей это удастся, то рост доллара может ускориться.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.