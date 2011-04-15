Рубль: неопределенность и бездействие

Рубль провел очередную сессию в тесном диапазоне, продемонстрировав минимальные изменения по итогам сессии. Пара доллар/рубль не смогла пробить локальное сопротивление в районе 65,80 руб. или опуститься в район 65,50 руб., набрав во вторник 0,01%. Евро/рубль подешевела на 0,21% на форе дальнейшего ослабления единой валюты на форексе.

Участники рынка продолжают бездействовать ввиду неопределенности вокруг темы санкций. Рубль ждет новостей по докладу Мюллера, который может внести некоторую ясность и задать нашей валюте более четкий вектор движения. В определенной степени негатив с этого фронта уже учтен в цене, а значит, если ограничения окажутся не такими жесткими, как многие опасаются, давление на рубль будет ограниченным.

При этом нефть по-прежнему не оказывает поддержки «россиянину». Накануне Brent попыталась восстановиться, но под закрытие давление на котировки оказал отчет API, отразивший неожиданное увеличение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей на прошлой неделе.

Доллар также остается на крепких позициях против основных валют, что мешает рублю предпринимать попытки роста. Впрочем, главным драйвером для нашей валюты сейчас остается санкционная риторика, ужесточение которой может лишить ее стойкости.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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