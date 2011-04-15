Основная группа валют EM оказалась вчера под умеренным давлением

Локальное ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках способствовала вчера умеренному ослаблению практически всей группе валют развивающихся стран. Южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкая лира ослабли против доллара за вчерашний день на 0,6-0,8%, и на этом фоне ослабление российского рубля на 0,3% смотрится относительно сдержанным.

Волатильность в российской валюте остается на сравнительно низком уровне. Уже семь торговых сессий подряд пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65,50-66 руб/долл., и в ходе вчерашнего дня тестировала верхнюю границу диапазона. Поводов для резкого роста волатильности в российской валюте мы пока не видим, и общерыночные тенденции, вероятно, продолжат играть ключевую роль в динамике рубля. В этом контексте отдельно отметим, что сегодня состоится заседание Европейского Центрального банка, итоги которого могут найти отражение на всем валютном рынке. В базовом сценарии мы не ждем сегодня сильного изменения риторики регулятора, однако полностью не отрицаем вероятности, что ЕЦБ может пообещать не поднимать ставку до конца года (до текущего момента обещалось не менять ставку до конца лета этого года) и объявить о новом раунде TLTRO.

Последние семь торговых сессий пара доллар/рубль держится в диапазоне 65,50-66 руб/долл., и пока в базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации вблизи текущих уровней. Однако допускаем, что сегодняшнее заседание ЕЦБ теоретически может добавить волатильности валютному рынку.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"









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