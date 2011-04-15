В среду настрой на рынке выглядел сравнительно оптимистичным – основания для некоторого оживления нашлись в потоке корпоративных новостей, который включает рекомендацию Набсовета МосБиржи (MOEX, +1.3%) по годовым дивидендам (7.7 руб. на акцию), планы Аэрофлота (AFLT, +1.9%) по увеличению пассажиропотока и выручки, а также обновление дивидендной политики Лукойла (LKOH, +1.6%). Лучше рынка выглядел Норникель (GMKN, +4.9%), фактором роста капитализации которого является динамика цен на металлы. Так, на Лондонской бирже металлов (LME) никель с начала года подорожал на 27%, палладий – на 20%, медь – на 8%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДВМП (FESH) подорожали на 9.0%, МРСК Сибири (MRKS) – на 6.0%, шахты Распадской (RASP) – на 3.4%, ОГК-2 (OGKB) – на 2.3%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка повышения по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Снижение прогнозов ОЭСР по росту мирового ВВП и неожиданно большой дефицит баланса внешней торговли США (почти $60 млрд. по итогам декабря) напомнили трейдерам на мировых фондовых площадках о неустойчивости экономического роста, а иск китайской корпорации Huawei к правительству США добавил поводов для сомнений в отношении успешного исхода торговых переговоров между двумя странами. На валютном рынке не исключена возможность «тестирования» уровня 66.0 по паре доллар-рубль в течение дня.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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