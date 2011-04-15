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07.03.2019

Не видим причин для продолжения роста акций

Вчера российский рынок акций неожиданно неплохо вырос. Причем особых причин для этого мы не видели. Да, накануне Индекс Мосбиржи приблизился к нижней границе боковика 2450-2500 и от нее в принципе должен был произойти отскок. Но, на наш взгляд, он был все-таки слишком сильным. Тем более совсем уж сложно придумать обоснования для роста «Норникеля» почти на 5%.
Однако после нашего закрытия американский рынок снизился, а сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще порядка четверти процента. Правда, на 0,4% подрастает нефть, пытающаяся закрепиться выше уровня 66 долларов за баррель. Поэтому, скорее всего, открытие российского рынка акций сегодня пройдет с легким минусом.
А вот дальнейшая динамика рынка остается в тумане. Мы не видим причин, которые позволили бы Индексу Мосбиржи закрепиться выше 2500 пунктов. К тому же у нас впереди длинные выходные, в преддверии которые многие трейдеры вполне оправданно будут сокращать лонги.
Если мы увидим сегодня коррекционное движение, то спекулянтам стоит обратить внимание на перекупленный вчера ГМК и одну из самых слабых бумаг нашего рынка – акции ВТБ. Шорты по ним могут стать наиболее успешными.
Несмотря на довольно успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, рубль вчера вечером все-таки не удержался и съехал ближе к отметке 66 в паре с долларом. Быть может, российская валюта отыграла накопленный эффект укрепления доллара на мировом рынке. Возможно также, что часть трейдеров заранее начала уходить в валюту на длинные выходные.
Не исключено, что сегодня из-за приближающихся праздников пара доллар-рубль уйдет выше отметки 66, но пока против рубля играть опасно – уж слишком силен платежный баланс страны.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер

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