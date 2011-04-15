Перед выходными нефти падать

Вчера, 6 марта, нефть снова удержалась от падения ниже отметки в 65 долларов США за баррель Brent, что демонстрирует высокий уровень зависимости от динамики доллара США. Так, американская валюта дорожает с начала торговой недели и это провоцирует нефтетрейдеров удерживать рамки 65-66$ за баррель. Несмотря на тот факт, что запасы в Америке растут, а стран ОПЕК+ не соблюдают договоренности по добыче, что могло бы стать нплохим поводом для распродаж по нефти.

Однако, более вероятно, что в четверг попытка пробоя вниз этого диапазона все же состоится уже на американкой сессии, так как завтра рынки ждут релиз данных по рынку труда в США. Только на этом фоне повысится волатильность по всем активам (и валютам, и золоту, и американским индексам, и энергетическому сектору).

По рынку появились оценки, что в течение ближайших нескольких лет цены на нефть будут держаться в относительно узком диапазоне между $50 и $70. Продолжающееся падение добычи в Венесуэле и Иране вкупе с потенциальным добровольным сокращением производства участниками сделки ОПЕК+ позволяет ожидать попыток роста нефти в направлении $70 в перспективе на март. Однако возросшая эластичность предложения не позволяет рассчитывать на то, что более внушительный рост стоимости «чёрного золота» будет носить устойчивый характер. Потому, новости из США, которые поддержат доллар к росту, будут провоцировать распродажи нефти, а при отсутствии роста доллара нефть будут откупать.







Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс»











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