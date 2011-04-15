Инвесторы охладели к риску

Торги 6 марта американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Dow Jones опустился на 0,52%, NASDAQ упал на 0,93%, а S&P 500 продемонстрировал наибольшее однодневное снижение за месяц, потеряв 0,65% и закрывшись на отметке 2771 пункт. Лидерами снижения стали сектор здравоохранения (-1,47%) и промышленности (-0,94%). Акции Exxon Mobil просели на 1,1%, оказав давление на весь энергетический сектор (-1,28%). Отрицательная динамика котировок объясняется тем, что компания сообщила об увеличении расходов в текущем году в связи с наращиванием добычи нефти и газа.

ФРС в опубликованной «Бежевой книге» заявила о давлении шатдауна на экономику США в начале года и негативном влиянии на нее опасений по поводу замедления роста мировой экономики. Топ-менеджеры отрицательно отнеслись к введенным Белым домом импортным пошлинам, и это повлияло на снижение прогнозов крупных компаний на текущий год. Вероятно, дальнейшие решения ФРС об изменении процентной ставки будут связаны с уровнем инфляции, которая на данный момент оценивается как умеренная.

Макростатистистика оказала негативное влияние на рынок. По данным Национального отчета по занятости в частных компаниях, число новых сотрудников в январе составило лишь 183 тыс. при прогнозе 189 тыс. Впрочем, прирост числа рабочих мест остается более чем достаточным для дальнейшего снижения уровня безработицы. Негатива добавил увеличивающийся торговый дефицит, который составил $60 млрд при прогнозе $58 млрд. Увеличение дефицита обусловлено сильным внутренним потребительским спросом, который влияет на объем импорта.

Аппетит к риску снижается. Золото всю неделю торгуется около $1290 за тройскую унцию. Цены на него стабилизируются из-за осторожной позиции инвесторов под влиянием крупной распродажи активов в декабре и ожидания разрешения торгового конфликта. На наш взгляд, цена на золото в среднесрочной перспективе сохранится в диапазоне $1280–1300. Вероятно, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в конце марта, на которой должно состояться подписание торгового соглашения между США и КНР, добавит конкретики касательно перспектив глобального роста в отсутствие других позитивных драйверов.

Торги на рынках Юго-Восточной Азии завершились на отрицательной территории. Оптимизм инвесторов угасает из-за отсутствия детальной информации о ходе торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Европейские площадки открылись в минусе. В фокусе инвесторов Старого Света заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор должен высказаться относительно замедления роста ВВП.

«Индекс страха» открылся гэпом вверх и прибавляет более 4%, что говорит о повышенной тревожности участников торгов. Фьючерс на индекс S&P 500 остается в красной зоне, у отметки 2763 пунктов. Сегодня наиболее вероятно продолжение коррекции, наш диапазон для S&P500 на предстоящие торги: 2750–2790 пунктов.

Из макроэкономических данных по США сегодня стоит обратить внимание на данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается сохранение показателя на текущем уровне 225 тыс., что будет означать несущественную динамику количества рабочих мест.

После закрытия торгов за второй квартал текущего финансового года сегодня отчитается розничная сеть Costco, выручка которой, по нашим прогнозам, увеличится на 7–8%. Компания активно борется за позицию на конкурентном рынке ритейлеров. У Costco наиболее высокий индекс удовлетворенности клиентов — 83 балла, притом что гигант электронной коммерции Amazon в 2018 году набрал 82 балла. Акции компании находятся на 10% ниже 52-недельного максимума $245,16. Имеющийся потенциал роста может реализоваться, если отчет ритейлера окажется достаточно сильным.

Нефть торгуется выше $66 за баррель под влиянием вышедшего в США отчета, согласно которому Азия оставалась главным покупателем американской нефти во втором полугодии прошлого года, несмотря на торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Эта информация уменьшила опасения инвесторов об избыточном предложении на рынке углеводородов со стороны Соединенных Штатов. Прогноз по нефтяным ценам на среднесрочную перспективу: $64–68 за баррель.







Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»











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