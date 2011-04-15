Интерес инвесторов к развивающимся рынкам в последнее время немного ослабел,

В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Трейдеры не стали проявлять высокой активности перед длительными выходными. Кроме того, неожиданное объявление ЕЦБ о новых мерах стимулирования экономики и ухудшение прогнозов по макроэкономическим индикаторам стали поводом к ослаблению евро к доллару США, что косвенно повлияло и на развивающиеся рынки. В итоге Новатэк (NVTK) подешевел на 1.6%, Газпром (GAZP) – на 1.5%, Транснефть (TRNFP) – на 1.4%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Якутскэнерго (YKEN) подешевели на 10.4%, банка Уралсиб (USBN) – на 6.0%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.9%.

Фондовые индексы США в четверг и в пятницу закрылись в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы в пятницу понизились, по азиатским наблюдается повышение.

Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение консолидации по индексу РТС, но закрепление ниже уровня 1200 пунктов подразумевает возможность снижения в краткосрочной перспективе. Интерес инвесторов к развивающимся рынкам, судя по динамике фондового индекса MSCI EM, в последнее время немного ослабел, участники рынка ожидают сегодняшней публикации президентом США проекта бюджета, завтрашнего голосования в Палате общин Великобритании по новой версии соглашения с ЕС по Brexit, а также любых новостей относительно прогресса в переговорах между США и КНР по вопросам торговли. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления выше уровня 66.0 по паре доллар-рубль на фоне повышения по индексу доллара (DXY) после объявления итогов заседания ЕЦБ 07.08.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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