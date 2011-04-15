Вторая половина прошлой недели принесла локальные сюрпризы

Вторая половина прошлой торговой недели на глобальных рынках была интересна, прежде всего, двумя событиями – заседанием ЕЦБ и публикацией данных по американскому рынку труда. Оба события в некоторой степени принесли локальные сюрпризы, но принципиального влияния на динамику глобальных рынков не оказали.

Европейский Центральный банк в прошлый четверг принял два ключевых решения – объявил о запуске с сентября этого года нового раунда TLTRO и изменил текст сопроводительного заявления, пообещав не повышать процентные ставки до конца этого года (ранее фигурировала формулировка «до конца лета 2019 г.»). Помимо этого, регулятор также заметно понизил прогнозы по темпам роста экономики региона и инфляции (так, прогнозы на 2019 г. по темпам роста ВВП были понижены с 1,7% до 1,1%, по инфляции – с 1,6% до 1,2%). На глобальных рынках основное отражение нашло именно заметное снижение макропрогнозов ЕЦБ, ставшее еще одним подтверждением усиления опасений относительно перспектив мирового роста, и оказавшее умеренное давление на фондовые рынки.

В пятницу внимание инвесторов переключилось на публикацию данных по американскому рынку труда. Негативным сюрпризом стало крайне слабое число новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (всего 20 тыс. рабочих мест, при прогнозе в 180 тыс.). При этом другие компоненты отчета не сигнализировали о слабости рынка труда – коэффициент безработицы снизился с 4% до 3,8%, а рост зарплат в годовом исчислении и вовсе вышел на новые максимумы (3,4%). Начало торговой сессии на американском рынке в пятницу выдалось явно негативным, однако к концу торгов настроения стабилизировались, и по итогам дня снижение индексов не превышало 0,2%.

На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция, а индекс Мосбиржи последние три с половиной недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в середине диапазона. Сезон корпоративной отчетности в РФ пока проходит в позитивном ключе – прибыли многих компаний за прошлый год вышли на рекордные уровни, соответственно, инвесторы могут ориентироваться на рост дивидендных выплат. Данный фактор воспринимаем как среднесрочную поддержку для российского рынка.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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