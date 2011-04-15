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11.03.2019

Рынок акций продолжает оставаться в боковике

В пятницу, когда российский фондовый рынок отдыхал из-за праздника, американский рынок акций сумел сходить вниз на процент, но к закрытию торгов просадка была откуплена. Сейчас американские фьючерсы торгуются около нуля.
На 3% падала и нефть на фоне сообщения, что Суверенный фонд Норвегии, управляющий активами Центрального банка Норвегии, распродаст свои доли в нефтегазовых компаниях, за исключением вертикаль-интегрированных. В качестве причины таких шагов была названа защита от постоянного падения цен на нефть. Однако и просадка по нефти к закрытию торгов была практически полностью выкуплена.
Нефть уже дней 10 консолидируется около отметки 66 долларов за баррель. И все попытки ухода вверх или вниз быстро пересекаются. Пора бы «черному золоту» сделать очередной рывок на 3-4 доллара.
Таким образом, по итогам пятницы ничего серьезного, что повлияло бы на российский рынок, не произошло. В общем-то немного жаль, что мы не торговались: на сильных движениях спекулянты могли бы неплохо «прокатиться» сначала вниз, а потом и вверх.
Поэтому сегодня мы ждем открытия российского рынка быть может в небольшом минусе, а дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона и притока-оттока средств нерезидентов.
В целом рынок продолжает оставаться в боковике с границами 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Пока мы не увидим выход из этого коридора, среднесрочные позиции открывать очень рискованно, а спекулянтам рекомендуем торговать по тренду с очень коротким стопами и тейк-профитами.
На рынке Форекс в пятницу и пара доллар-рубль падала до отметки 66,5, но, как и другие активы, сейчас она находится в районе закрытия четверга, вблизи 66,3. Если евро предпримет попытку восстановления к доллару, рубль постарается вновь уйти в привычный для последнего времени диапазон 65,5-66.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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