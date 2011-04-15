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11.03.2019

Российский рынок начал торговую неделю со снижения следуя за динамикой мировых рынков

Баррель нефти марки Brent торгуется по $66 и прибавляет 0,4%. Поддержку нефтяным ценам оказывает подтверждение слухов о том, что участники ОПЕК+ не планируют пересматривать квоты на добычу в апреле. Среднесрочная цель в случае роста – $70 за баррель.
Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра держится на теряет 0,2% и находится на отметке 66,1, пытаясь вернуться в диапазон 66-65,5, из которого произошел выход на предыдущей торговой сессии. Курс EUR/RUBв это же время прибавляет 0,2% после падения днем ранее. После голубиной риторики ЕЦБ пара вполне может опуститься ниже 74, обновив тем самым минимальные значения с июля прошлого года.
В лидерах роста акции НКНХ, отыгрывающие новости о дивидендах. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 19,94 руб. на акцию. Акции прибавляют 42% и 50% для АО и АП соответственно.



Пучкарев Дмитрий, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»




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