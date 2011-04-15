В понедельник индекс РТС остался в рамках консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Аэрофлот (AFLT) подорожал на 2.4%, ММК (MAGN) – на 1.6%, Новатэк (NVTK) – на 1.3%. Тем временем акции Норникеля (GMKN) подешевели на 2.4%, Лукойла (LKOH) – на 2.0%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.9%. В течение дня на валютном рынке произошел разворот вниз по паре доллар-рубль, и укрепление рубля стало фактором давления на котировки акций отдельных экспортеров.

Во втором эшелоне наблюдался рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима (NKNC) подорожали на 43.8%, МРСК Сибири (MRKS) – на 41.7%, Белона (BLNG) – на 12.4%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 10.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% - 2.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также продолжается повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно повышение под влиянием благоприятного внешнего фона. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй, как сообщается, согласовала с Еврокомиссией новый вариант соглашения о Brexit, который сегодня будет представлен для голосования в Палате общин, что несколько повышает вероятность заключения сделки в отведенный для этого срок (до 29 марта). В США вышли неожиданно сильные данные по розничной торговле, а сообщение о планируемом слиянии Nvidia и Mellanox Technologies стало поводом к оживлению в высокотехнологичном секторе. Из российских корпоративных новостей сегодня ожидается публикация Ростелекомом (RTKM) отчетности по международным стандартам за прошедший год. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления «спроса на риск» благодаря улучшению ожиданий в отношении Brexit и хорошим данным по экономике США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.