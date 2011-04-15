Пассивный понедельник

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на отрицательной территории, оставаясь под давлением ожидания новых американских санкций, несмотря на повышательную динамику цен на сырую нефть.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,57%) металлургического (-0,07%) и энергетического (-0,04%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,43% и закрылся на отметке 2465.94 пункта. Индекс РТС снизился на 0,24% и остановился на уровне 1176.71 пункта на фоне разнонаправленной динамики рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, благодаря сохраняющимся надеждам, что меры ОПЕК+, направленные на ребалансировку предложения черного золота на мировом рынке будут способствовать устранению ее избытка, что будет благотворно сказываться на повышении цен.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,06%, до 66,44 доллара за баррель. Западно-техасская WTI увеличилась в цене на 1,05%, до 56,66 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против доллара и снизился по отношению к евро, следуя за динамикой пары евродоллар на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,39%, до 66,02 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” поднялась на 0,08%, до 74,18 рубля за один евро.

Мы по-прежнему ожидаем продолжения консолидации рубля в довольно узком диапазоне в ожидании новых американских санкций.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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