Над рынком акций вновь появились санкционные тучи

Американский рынок по итогам вчерашнего дня неплохо вырос: индекс Dow Jones прибавил 0,79%, а S&P 500 поднялся на 1,47%. Сегодня с утра фьючерсы на эти индексы растут примерно на 0,2%.

Как и Индекс Мосбиржи, американские индикаторы находятся в зоне турбулентности, и их движения в ту или иную сторону могут происходить без особых поводов.

Но в любом случае рост фондовой Америки вызвал подъем азиатских бумаг сегодня, и позитивно отразится на нашем утреннем открытии.

Однако над российским рынком начали вновь сгущаться санкционные тучи. Так, министр энергетики США Рик Перри заявил, что США рассматривают дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2». Госдепартамент США обвинил «Роснефть» в продолжении покупок нефти у венесуэльской PDVSA, несмотря на американские санкции.

Таким образом, сегодня внешний новостной фон будет давить на двух лидеров российского рынка – «Газпром» и «Роснефть». Пока мы рекомендуем воздержаться от покупок акций этих эмитентов даже на столь хорошем утреннем фоне.

Более интересен для спекулятивных лонгов Сбербанк, который вчера шел против рынка, вырос на 0,6%, и пытается оттолкнуться от поддержки 204 руб.

Мировой инвестиционный оптимизм и рост проблем в Венесуэле способствуют подрастанию нефтяных цен. Похоже, что сегодня котировки сырья попробуют закрепиться выше отметки 67 доллара за баррель, и если это получится, то следующей целью станет район 70 долларов за баррель.

Вчера в ходе вечерней сессии рубль все-таки вернулся в свой привычных для последнего времени коридор 65,5-66 руб за доллар. Ночью на рынке Форекс наблюдались попытки продолжения роста. Таким образом, если валютные трейдеры не сильно испугаются санкционных рисков, рубль может сегодня попробовать на прочность отметку 65,5.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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