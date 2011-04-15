Рубль может укрепиться на фоне Брекзита и неясности с американо-китайскими переговорами

В понедельник, 11 марта, рубль опять повел себя неоднозначно. Но в этот раз российская валюта подорожала к доллару и совсем немного снизилась по отношению к евро. На закрытии торгов обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 30 коп. (-0,46%), до 65,98 руб., а евро подорожало на 6 коп. (+0,08%), до 74,2 руб.

Некоторые американские СМИ в понедельник сообщили, что запланированная на конец марта встреча Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином может не состояться. Посол США в Китае попытался внести некоторую ясность, сообщив в интервью, что точная дата встречи глав США и КНР пока не определена, однако в настоящий момент обе стороны, по мнению дипломата, ближе друг к другу, «чем были долгое время». Похоже, что эта неопределенность вместе с неуклюжими попытками успокаивающих заявлений негативно повлияла на доллар. Однако ночью пришли сообщения о телефонном разговоре министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, состоявшемся по инициативе Мнучина, в котором обсуждались дальнейшие шаги двух стран по продвижению торгового соглашения.

В понедельник евро вырос к доллару более чем на процент на фоне сообщений о том, что в ходе состоявшихся в понедельник вечером переговоров в Страсбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали некие юридически обязывающие изменения в соглашение по Брекзиту. То есть это означает, что правительство Мэй пошло на уступки Евросоюзу, но теперь надо подождать, как эти изменения оценит британский парламент. Напомним, что сегодня в парламенте Соединенного Королевства состоится голосование по поводу изменений в соглашение о Брекзите, и если парламент одобрит достигнутые договоренности между правительством Мэй и Евросоюзом, это будет означать перенос даты начала выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок, чем 29 марта текущего года. Если британский парламент опять отклонит соглашение, то в среду уже состоится голосование по поводу выхода Великобритании из ЕС «без сделки».

По итогам торгов первого дня недели баррель нефти смеси Brent подорожал на 1,23% до $66,54. На цену, возможно, повлиял вышедший прогноз Международного энергетического агентства по нефтяному рынку до 2024 года, согласно которому, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти более высокими темпами, чем предложение. Сегодня с утра баррель Brent дорожает на 0,19%.

Скорее всего, торги по рублевым парам начнутся небольшим ростом рубля. Наши ожидания по паре доллар/рубль на сегодня составляют65,5-66,3 руб., а по паре евро/рубль – 73,9-75 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпа



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