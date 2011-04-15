Ценам нефти все труднее сохранять шаткое равновесие

Цены нефти в последние дни довольно ощутимо подросли. С 8 марта рост цены составил более 2 долларов за баррель или почти 4%. В результате роста цена стала подходить к верхнему порогу коридора консолидации. Цены подрастали на фоне сообщений агентства Блумбергс о том, что Саудовская Аравия в апреле поставит на рынки существенно меньше нефти, чем запросили клиенты, а добыча в стране будет значительно ниже 10 Мб/д. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха существует лишь низкая вероятность изменения условий соглашения ОПЕК+ на предстоящей встрече в апреле. Подготовка к предстоящему заседанию ОПЕК будет оставаться важнейшим фактором поддержки цен нефти в оставшийся до заседания месяц.

Важной причиной беспокойства на рынке нефти стали широкие обсуждения возможных последствий отключения электроэнергии в Венесуэле. Отключение энергосистемы и последующие попытки аврального ее включения сопровождалось целым каскадом аварий и взрывов на подстанциях. Это означает, что теперь полного восстановления электроснабжения долго не будет. В связи с произошедшей аварией в энергосистеме страны пошли значительные сбои в работе различных узлов нефтедобывающего комплекса страны. Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника из национального нефтяного министерства сообщил об остановке работы ряда предприятий нефтедобычи. По оценкам экспертов консалтинговой компании Energy Aspects добыча нефти в Венесуэле сократилась примерно до 0,5Мб/д с 1,1 Мб/д в январе. Реальная картина проседания добычи станет известной лишь через несколько недель, когда будут подведены итоги добычи нефти в марте. Однако уже сейчас отмечается, что загруженные нефтетанкеры не покидали порт Хосе Венесуэлы с 7 марта. Об этом сообщает агентство Рейтер. Министр энергетики США Рик Перри уже заявил журналистам, что США готовы помогать Венесуэле в восстановлении добычи углеводородов, но лишь после смены власти. Так что главная авансцена событий для рынка нефти все настойчивее тяготеет к Венесуэле.

Однако кроме острой ситуации в Венесуэле и приближающегося заседания ОПЕК (и ОПЕК+) у цен нефти на текущей неделе будут много и других раздражителей. И это не только текущие данные о запасах и добыче нефти в США, и далее к концу недели по буровой активности. Основные новости индустрии рынок ждет от проходящей на этой неделе встречи представителей нефтяной индустрии в Хьюстоне. Среди важных тем там будут обсуждать перспективы развития добычи сланцевой нефти. Будет много прогнозов и оценок будущего развития отрасли. В связи с проведением конференции в Хьюстоне рынок узнает много интересных мнений капитанов нефтянки. Наиболее заметным мнением, из уже озвученных на текущей неделе, стали прогнозы МЭА о предстоящем выходе США в экспортеры нефти. По их мнению, в ближайшие пять лет США останутся лидером мировой добычи нефти, а затем и войдут в число ее ведущих экспортеров. По их прогнозу, к 2024 году США обойдут Россию по объемам экспорта нефти. Рост экспорта нефти из США будет в значительной мере компенсировать резкое снижение предложения со стороны Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Несмотря на колоссальное давление, как в сторону роста, так и в сторону их снижения, ценам нефти уже около месяца удается сохранять динамическое равновесие (вблизи 66 долларов за баррель по Брент).







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"







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