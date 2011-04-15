Внешний фон сегодня с утра благоприятный

Торги в США закончились активным выкупом просевших индексов, продолживших восходящую динамику, сформировавшуюся в конце пятницы. Покупки были поддержаны оптимистичной риторикой главы ФРС. В Азии динамика также позитивная, в лидерах роста Япония, несмотря на слабую статистику по индексу экспертной оценки деловых условий.

Доходность по UST-10 остаётся на уровне 2,65%.

Нефть торгуется возле $66,5 за баррель Brent, несмотря на техническое прекращение добычи нефти на многих месторождениях Венесуэлы. Драгметаллы и промышленные металлы все в умеренном плюсе. Продовольствие и soft commodities в смешанной динамике.

Среди главной макростатистики отметим индекс потребительских цен в США и голосование в Британии по выходу из ЕС - неудача может поставить под вопрос и будущее премьера страны. Впрочем, шансы на успех голосования после переговоров с ЕС по границе в Северной Ирландии возросли.

Политический фон становится постепенно всё более неблагоприятным, так что хеджирующие позиции в долларе США всё более актуальны. Положение евро ухудшилось из-за роста неопределённости вокруг сделки с Британией, риски коррекции к 1,10 против доллара США возросли, но даже если она состоится. то будет кратковременной и даст возможность для увеличения позиций в единой европейской валюте.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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