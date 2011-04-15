Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг были отмечены признаки спроса, что во многом объясняется улучшением внешнего фона после выхода сравнительно благоприятной статистики в США и сообщений о договоренности по новому варианту соглашения между Великобританией и ЕС о Brexit (этот вариант, однако, впоследствии не был одобрен британским парламентом). Акции Норникеля (GMKN) подорожали на 2.0%, Транснефти (TRNFP) – на 1.9%, АФК Система (AFKS) и ММК (MAGN) на 1.0%, ВТБ (VTBR) – на 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 5.9%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 4.0%, ОАК (UNAC) – на 3.7%, группы Черкизово (GCHE) – на 3.6%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись разнонаправлено, по азиатским наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Британский парламент вчера проголосовал против очередного варианта сделки по Brexit, и теперь одним из вероятных сценариев становится неконтролируемый выход Великобритании из состава ЕС – вопрос об этом будет обсуждаться в парламенте сегодня. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация по паре доллар-рубль (в то время как усиление рисков в Европе оказывает поддержку курсу доллара, опубликованные вчера данные по динамике потребительских цен в США имеют противоположное влияние, поскольку добавили аргументов в пользу длительной паузы в повышении процентной ставки ФРС).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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