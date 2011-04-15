Рынок акций РФ и рубль остаются в узких диапазонах

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на положительной территории. Основные фондовые индексы по-прежнему остаются в узком диапазоне в ожидании разрешения переговоров между США и Китаем по торговле, последствий Brexit и новых санкций США в отношении России.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+0,64%), энергетического (+0,52%) и

телекоммуникационного (+0,31%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,09% и закрылся на отметке 2468.25 пункта. Индекс РТС вырос на 0,56% и остановился на уровне 1183.34 пункта на волне роста рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались с повышением на волне ожиданий позитивного результата американо-китайских переговоров и сокращения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,30%, до 66,78 доллара за баррель. В моменте цена поднималась выше уровня в 67 долларов. Цена на нефть WTI поднялась на 0,62%, до 57,14 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к доллару и евро, но также по-прежнему остается в «боковике» на фоне ожидания инвесторами новостей о новых американских санкциях, разрешения кризиса Brexit и заключения торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,45%, до 65,67 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» потеряла 0,02%, опустившись до отметки 74,16 рубля за один евро.

Наш прогноз по рынку акций РФ остается прежним. Вероятнее всего, в ближайшее время он будет также, как и рубль консолидироваться в узком диапазоне.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.