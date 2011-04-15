Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13.03.2019

Инвесторы не верят в рубль

Рубль продолжает укрепляться вторую торговую сессию подряд. Краткосрочно поддержку ему оказывает глобальный спрос на рисковые активы, а также растущий спрос на российские ОФЗ. Оптимизм инвесторов связан с текущей редакцией законопроекта о санкциях США в отношении России. Предполагается, что запрет коснется только приобретения новых ОФЗ, а в случае если они были приобретены до санкций, распродавать ценные бумаги не придется. Однако спрос есть только на первичном рынке судя по последним аукционам Минфина. В свою очередь, на вторичном рынке спрос не растет, индекс RGBI последний месяц торгуется в районе уровня - 136 пунктов.
Краткосрочно валютная пара доллар/рубль может укрепиться с целью 65,50, максимальное значение в рамках техники – 65,20. Долгосрочно рубль будет оставаться под давлением.
На ослабление рубля в среднесрочной перспективе ставит все больше и больше хедж-фондов согласно отчету Чикагской товарной бирже. Объем ставок против рубля стал рекордным в истории биржевой статистики, превысив как показатели лета прошлого года, когда хедж-фонды играли на падении рубля до 70 за доллар, так и рекорды девальвационных пиков в декабре 2014-го и январе 2016-го.



Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100