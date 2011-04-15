Инвесторы не верят в рубль

Рубль продолжает укрепляться вторую торговую сессию подряд. Краткосрочно поддержку ему оказывает глобальный спрос на рисковые активы, а также растущий спрос на российские ОФЗ. Оптимизм инвесторов связан с текущей редакцией законопроекта о санкциях США в отношении России. Предполагается, что запрет коснется только приобретения новых ОФЗ, а в случае если они были приобретены до санкций, распродавать ценные бумаги не придется. Однако спрос есть только на первичном рынке судя по последним аукционам Минфина. В свою очередь, на вторичном рынке спрос не растет, индекс RGBI последний месяц торгуется в районе уровня - 136 пунктов.

Краткосрочно валютная пара доллар/рубль может укрепиться с целью 65,50, максимальное значение в рамках техники – 65,20. Долгосрочно рубль будет оставаться под давлением.

На ослабление рубля в среднесрочной перспективе ставит все больше и больше хедж-фондов согласно отчету Чикагской товарной бирже. Объем ставок против рубля стал рекордным в истории биржевой статистики, превысив как показатели лета прошлого года, когда хедж-фонды играли на падении рубля до 70 за доллар, так и рекорды девальвационных пиков в декабре 2014-го и январе 2016-го.







Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.