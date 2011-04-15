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13.03.2019

Провал сделки Великобритании и ЕС по Брекзиту может укрепить рубль

Вторник, 12 марта, стал днем неплохого укрепления рубля. Российская национальная валюта вновь нанесла хороший удар по доллару, да ещё и евро в этот раз заставила потесниться. К закрытию курс американского доллара расчётами «на завтра» упал на 35 коп. (-0,53%), до 65,62 руб., курс евро неохотно, но всё-таки снизился на 11 коп. (-0,15%), до 74,09 руб.
Главная новость вторника пришла только к вечеру: британский парламент значительным большинством голосов снова отверг условия сделки Великобритании с Евросоюзом. Таким образом, усилия Терезы Мэй найти компромисс с ЕС по Брекзиту опять оказались бесполезными. Теперь британскому парламенту предстоят еще два судьбоносных голосования.
Сегодня парламент будет голосовать по вопросу о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза без всяких сделок, то есть по самому жесткому варианту Брекзита, а 14 марта состоится голосование по вопросу о том, нужно ли Британии обращаться к ЕС с просьбой перенести дату начала Брекзита на более поздний срок. В любом случае такая неопределенность негативна как для евро, так и британского фунта стерлингов. А рубль, соответственно, может укрепиться на этих новостях по отношению к евро.
Цена барреля нефти сорта Brent 12 марта слабо выросла, всего на 0,06%, до $66,58. Министерство энергетики США во вторник опубликовало прогноз о том, что соглашение «ОПЕК+» может быть продлено до конца текущего года, и в этом случае среднегодовая цена барреля Brent может составить $62,78. Отметим, что с начала года средняя цена нефти Brent составляла только $60,83 за баррель, то есть американское Минэнерго выступило с «бычьим» прогнозом. А сегодня с утра нефть Brent дорожает на 0,27%.
Ожидаем, что сегодня рубль на открытии торгов может немного укрепиться к обеим мировым резервным валютам. Сегодня по паре доллар/рубль мы ждем коридора в 65-66 руб., а по паре евро/рубль – диапазона в 73,6-74,5 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари





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