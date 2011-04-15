В среду изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. В плюсе закрылись НЛМК (NLMK, +2.2%), Алроса (ALRS, +2.0%), ВТБ (VTBR, +1.9%), Транснефть (TRNFP, +1.1%), Газпром (GAZP, +1.1%). Тем временем акции Норникеля (GMKN) подешевели на 3.7% после выхода сообщений о продаже доли в компании структурой Crispian, принадлежащей Р. Абрамовичу и А. Абрамову исходя из оценки 13450 руб. за акцию, что подразумевало некоторый дисконт к рыночной цене. Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 1.6%, МосБиржа (MOEX) – на 1.3%, Северсталь (CHMF) и Новатэк (NVTK) потеряли по 0.7%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 23.5%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 7.7%, группы Черкизово (GCHE) – на 6.7%. Тем временем Нефаз (NFAZ) подешевел на 5.5%, Якутскэенерго (YKEN) – на 3.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 3.3%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Позитивные для фондового рынка данные по экономике США (признаки оживления в промышленности при сдержанной инфляции цен производителей) и отказ британского парламента от неконтролируемого выхода страны из состава ЕС (теперь следующим шагом может стать перенос срока Brexit или вынос вопроса на повторный референдум), а также неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США (на 3.9 млн. баррелей за неделю, ожидалось повышение на 2.6 млн. баррелей) сформировали сравнительно благоприятный внешний фон к открытию торгов. Данные технического анализа допускают возможность движения в направлении уровня 1200 пунктов по индексу РТС, но пока не позволяют диагностировать завершение консолидации. На валютном рынке в начале торгов курс рубля, вероятно, будет пользоваться поддержкой благоприятной динамики цен на нефть и восстановления спроса на развивающихся рынках, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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