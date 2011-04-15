Рубль может попытаться потестировать отметку 65

Российский рынок акций вчера во второй половине дня отыграл утреннее снижение и даже сумел к закрытию торгов подрасти на 0,1%. Однако принципиально для рынка в целом ничего не изменилось: Индекс Мосбиржи продолжает находиться в боковике 2450-2500 пунктов. И пока непонятно, в какую сторону из него будет выход.

После вчерашнего закрытия российской фондовой секции американские индексы практически не изменились, но фьючерсы на них сегодня с утра падают на 0,2%. Однако этот негатив частично компенсирует нефть, которая потихоньку подкрадывается к отметке 68 долларов за баррель. Похоже, что «черное золото», как мы и ожидали, все-таки попробует на прочность отметку 70.

На таком внешнем фоне ждем открытия рынка вблизи закрытия среды. Дальнейшее движение будет зависеть исключительно от внешнего фона, но складывается впечатление, что шансов на рост немного больше.

Среди бумаг стоит обратить внимание на «Норникель» - бумага неоправданно перепродана и интересна как для спекулятивных, так и для среднесрочных покупок. Смотрим и за Сбербанком, который всерьез даже не тестировал на прочность отметку 204 руб. Вполне можно ожидать хорошего отскока вверх от этого уровня.

Рубль прочно укрепился в зоне 65-65,5 руб за доллар, из которой он неоднократно с октября прошлого года выстреливал вверх как пробка из бутылки. Однако сейчас открывать лонги по паре доллар-рубль опасно. Все уровни когда-нибудь пробиваются. И вполне возможно, что отметка 65 может не устоять в этот раз.

Рубль чувствует себя очень сильно прежде всего на хорошем платежном балансе страны и снижении санкционных страхов. А вчера поддержку российская валюта получила от рекордного объема размещения ОФЗ на аукционе Минфина, что подтверждает наличие спроса со стороны нерезидентов на рублевые обязательства.

В случае, если отметка 65 будет пробита вниз, рубль быстро может уйти в район 64 хотя бы на закрытии шортов по паре доллар-рубль.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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