Рекордное размещение ОФЗ поддержало рубль

В среду, 13 марта, на валютном рынке преобладала разноголосица. Рубль опять нанес удар по доллару, а вот атака на евро завершилась неудачно. На закрытии торгов курс доллара с расчётами «завтра» упал на 24 коп. (-0,35%), до 65,4 руб., а курс упорно сопротивлявшегося евро повысился на 7 коп. (+0,1%), до 74,13 руб.

Евро немного подорожал к рублю после объявления итогов голосования в британском парламенте по Брекзиту без сделки с Евросоюзом, которое провалилось. Сегодня парламенту Великобритании снова предстоит проголосовать, но теперь уже по вопросу об обращении к властям ЕС с просьбой об отсрочке даты начала Брекзита. Вероятно, решение британского парламента будет положительным, но в этом случае мяч окажется на стороне Евросоюза, от согласия которого будут зависеть сроки Брекзита.

Российский Минфин в среду разместил ОФЗ на рекордную сумму в рамках одного дня, составившую 91,5 млрд руб., что оказало неплохую поддержку начавшемуся ранее укреплению рубля. Было размещено два выпуска ОФЗ-ПД: 26224 с погашением в мае 2029 года под средневзвешенную доходность в 8,47% годовых и 26209 со сроком погашения в июле 2022 года, доходность составила 8% годовых.

Цена на нефть марки Brent на ICE 13 марта подорожала на 1,47%, до $67,56 за баррель. В основном рост цены нефти стимулировали вышедшие в среду вечером данные о товарных запасах нефти в США, которые упали на 3,86 млн баррелей при том что рынок ожидал, наоборот, роста запасов на 2,66 млн баррелей.

Также агентство Bloomberg сообщило в среду, что недавний blackout в Венесуэле привел к падению добычи нефти на 50%, то есть с 1,1 млн баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки из-за остановки работы ряда нефтедобывающих предприятий корпорации PDVSA, и без того находящейся под санкциями. Поздно вечером пришла новость, что Венесуэла возобновила отгрузку нефти своим потребителям в полном объеме. Сегодня утром цена на нефть Brent опять растет, прибавляя 0,2%.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль снова будет укрепляться. Пока актуальным диапазоном по паре доллар/рубль остается диапазон 65-66 руб., а по паре евро/рубль – 73,6-74,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари











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