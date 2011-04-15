Рубль на локальных максимумах

Рубль продолжил укреплять позиции на торгах в среду, достигнув новых локальных вершин. Пара доллар/рубль, обновила более чем 2-недельные минимумы в районе 65,30 руб., обосновавшись в районе 65,40 руб. к концу сессии, по итогам которой котировки снизились в пределах четверти процента.

Основная поддержка для рубля исходила от нефти, которая вернулась к максимумам этого года благодаря хорошим данным по запасам в США и позитивному настрою инвесторов в целом. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 3,8 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн, запасы бензина упали на 4,6 млн, а добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день – до 12,0 млн.

Также рубль поддержали результаты аукциона Минфина, который разместил 10-летние ОФЗ 26224 на рекордные 56,7 миллиарда рублей, тогда как суммарное размещение ОФЗ составило 91,4 миллиарда рублей.

В ближайшей перспективе рубль будет ориентироваться на нефть, где встал вопроса прорыва к новым максимумам 2019 года. Если на рынке появится фактор, который повлечет откат котировок на фиксации прибыли, доллар/рубль может вернуться выше 65,50 руб., также на фоне оживления спроса на американскую валюту на торгах в четверг.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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