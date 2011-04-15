Финансовый рынок РФ ждет новых санкций США

Рынок акций РФ закончил торги в среду в плюсе. В фокусе рынка новые санкции США в отношении России, Brexit и заключение торгового соглашения между Китаем и США.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+0,78%), финансового (+0,41%) и

энергетического (+0,35%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,10% и закрылся на отметке 2470.61 пункта. Индекс РТС вырос на 0,49% и остановился на уровне 1189.14 пункта на фоне роста курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли. На это оказало влияние сразу несколько факторов: 1) данные Министерства энергетики США за прошлую неделю показали снижение запасов нефти 2) вышло сообщение о том, что Саудовская Аравия не намерена нарастить обороты добычи, чтобы поддержать цены на приемлемо высоких уровнях. Котировка североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,87%, до 67,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,74%, до 57,86

доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос уже третью сессию подряд по отношению к доллару и евро в ожидании новых американских санкций. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,27%, до 65,44 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,10%, до 74,01 рубля за один евро.

Наш прогноз по рынку акций РФ остается прежним. Ожидаем, что ближайшее время он будет также, как и рубль консолидироваться в узком диапазоне по причине ожидания американских санкций.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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