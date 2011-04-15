На рынке продолжается консолидация

К вечеру 14 марта возобладала отрицательная динамика. Лидерами роста в присутствии корпоративных новостей стали акции Черкизово (+21,32%). Лидерами снижения стали бумаги Магнит (-2,09%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 65,50.

Русгидро (-1,47%) отчиталось за 2018 год по МСФО. Результаты превысили ожидания. Выручка компании составила 400 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 109 млрд руб., что на 9% выше прогноза. Скорректированная прибыль составила 70 млрд руб. Акции снизились по итогам дня. Я полагаю, что потенциал снижения исчерпан, во 2-м квартале динамика котировок будет лучше рынка, цель – 0,60 руб. Показатель Р/Е около 3, это самая дешевая энергокомпания сегодня.

ВТБ (+0,34%) может поменять акции Tele2 на долю в Ростелекоме (-0,30%). Хорошая новость состоит в том, что обмен может произойти по схеме, не предполагающей размывание долей остальных акционеров. При этом, государство сократит свою долю. Таким образом, отсутствует риск падения котировок РТ. Для ВТБ новость позитивная, поскольку банк получит акции публичной компании. Также нельзя исключать, что Ростелеком со временем проведет IPO Tele2. Это оживит интерес инвесторов к мобильным операторам, который снизился на фоне делистинга акций Мегафона с Лондонской биржи и разговоров об уходе с NYSE МТС.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2450-2480 п., по паре USD/RUB: 65,30-66,30. На локальном рынке нет заметных событий. На внешнем фоне – заседание ЦБ Японии.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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